Real jednak sprowadzi gwiazdę Premier League? Nowe informacje

Ibrahima Konate ponownie stał się celem transferowym Realu Madryt. Jak ujawnił Matteo Moretto, hiszpański klub wrócił właśnie do rozmów ze stoperem Liverpoolu.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Ibrahima Konate i William Saliba

Ibrahima Konate ponownie łączony z Realem Madryt

Real Madryt podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego niemal na pewno sięgnie po nowego stopera, biorąc pod uwagę niepewną przyszłość Davida Alaby oraz Antonio Rudigera. Królewscy już wcześniej rozglądali się za wzmocnieniem środka defensywy, a wysoko na liście życzeń stołecznego klubu znajdował się Ibrahima Konate.

Przez długi czas mierzący 194 centymetry Francuz był poważnie łączony z przeprowadzką na Santiago Bernabeu, ale później pojawiły się informacje, że Real wycofał się z tego pomysłu. Powodem miały być zbyt wysokie wymagania finansowe środkowego obrońcy.

Jak jednak donosi w mediach społecznościowych Matteo Moretto, temat transferu Konate ponownie wraca na tapet. Madrytczycy mieli ponownie skontaktować się z 26-letnim defensorem, który rzekomo jest gotów obniżyć swoje wygórowane oczekiwania płacowe.

Rozmowy francuskiego zawodnika z Liverpoolem w sprawie nowej umowy nie posuwają się naprzód, a jego aktualny kontrakt obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. To sprawia, że wicemistrzowie La Ligi widzą w nim okazję rynkową i liczą na możliwość pozyskania go za darmo, gdyby ten ostatecznie nie przedłużył współpracy z obecnym pracodawcą.

26-krotny reprezentant Francji, którym interesuje się także Paris Saint-Germain, trafił do drużyny The Reds w lipcu 2021 roku z Lipska za 40 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 163 spotkania, zdobył siedem bramek i zanotował cztery asysty. Z Liverpoolem sięgnął po mistrzostwo Premier League, Puchar Anglii, Tarczę Wspólnoty oraz dwa Puchary Ligi Angielskiej. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 50 milionów euro.