PSG wskazało główny cel transferowy. Chodzi o gwiazdora Liverpoolu

Ibrahima Konate jest głównym celem Paris Saint-Germain na letnie okienko transferowe - donosi brytyjski portal CaughtOffside.com. Kontrakt 26-letniego stopera z Liverpoolem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Ibrahima Konate przymierzany do Liverpoolu

Ibrahima Konate pozostaje związany z Liverpoolem ważnym kontraktem, który obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku. W związku z tym przyszłość 26-letniego stopera stoi obecnie pod dużym znakiem zapytania. Na ten moment trudno jednoznacznie stwierdzić, czy środkowy obrońca zdecyduje się na przedłużenie umowy z zespołem The Reds. Niewykluczone również, że Francuz odejdzie na zasadzie wolnego transferu po zakończeniu aktualnego sezonu, co byłoby dużą stratą dla angielskiego klubu.

Jak informuje brytyjski portal „CaughtOffside.com”, sytuacji mierzącego 194 centymetry defensora bacznie przygląda się między innymi Paris Saint-Germain.

Co więcej, urodzony w Paryżu zawodnik ma być głównym celem transferowym mistrza Francji na nadchodzące letnie okienko. Luis Enrique dostrzega wyraźną potrzebę wzmocnienia linii obronnej i właśnie Konate znalazł się wysoko na jego liście życzeń. PSG liczy, że status kontraktowy piłkarza pomoże w negocjacjach.

Ibrahima Konate przeniósł się do Liverpoolu w lipcu 2021 roku z Lipska za kwotę 40 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 155 spotkań, w których zdobył 6 bramek i zanotował 4 asysty. Jako zawodnik drużyny Czerwonych sięgnął po mistrzostwo Premier League, Puchar Anglii, Tarczę Wspólnoty oraz dwa Puchary Ligi Angielskiej. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia rosłego stopera na około 50 milionów euro.