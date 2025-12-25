Foto Arena LTDA / Alamy Na zdjęciu: Hugo Souza

Hugo Souza coraz bliżej Milanu

Kontrakt Mike’a Maignana z Milanem obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku i obecnie niewiele wskazuje na to, aby strony doszły do porozumienia w sprawie nowej umowy. Taki scenariusz oznaczałby, że francuski bramkarz mógłby opuścić San Siro na zasadzie wolnego transferu po zakończeniu sezonu. Kapitan zespołu Rossonerich od dłuższego czasu jest łączony z Chelsea oraz Paris Saint-Germain, więc niewykluczone, iż właśnie w jednym z wymienionych klubów będzie kontynuował swoją karierę.

W tej sytuacji AC Milan już jakiś czas temu rozpoczął poszukiwania nowego golkipera. Na samym szczycie listy życzeń włoskiego giganta znalazł się Hugo Souza.

Co więcej, działacze z San Siro złożyli pierwszą ofertę za bramkarza Corinthians, proponując 10 milionów euro. Ta kwota okazała się jednak niewystarczająca i została odrzucona. Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Milan przygotowuje aktualnie nową, wyższą propozycję. Do transferu może dojść już zimą lub dopiero latem.

Jednokrotny reprezentant Brazylii z powodzeniem strzeże bramki drużyny Biało-Czarnych od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Neo Quimica Arenę za milion euro z Flamengo, którego jest wychowankiem. Hugo Souza w minionej kampanii rozegrał 56 spotkań, stracił 50 bramek oraz zachował aż 26 czystych kont. Warto dodać, że jego Corinthians kilka dni temu sięgnęło po Puchar Brazylii, pokonując w finale Vasco da Gamę 2:1.