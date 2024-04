MARTIN DALTON / Alamy Na zdjęciu: Bryan Gil

Bryan Gil planuje opuścić Tottenham Hotspur

Bryan Gil występuje w barwach Tottenhamu Hotspur od lipca 2021 roku, kiedy to trafił do Londynu za 25 milionów euro z Sevilli. Koguty sprowadzając skrzydłowego pokładali w nim ogromne nadzieje. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna – Hiszpan nie przebił się do pierwszego składu drużyny Spurs. 23-latek próbował odbudować się na wypożyczeniach w Valencii oraz wspomnianej Sevilli, ale po powrocie do Anglii jego sytuacja nie uległa poprawie.

Czterokrotny reprezentant Hiszpanii w aktualnym sezonie rozegrał 11 meczów, a na boisku spędził łącznie zaledwie 221 minut. Bryanowi Gilowi w tym czasie nie udało się ani strzelić żadnego gola, ani zaliczyć żadnej asysty. Wychowanek andaluzyjskiego klubu poważnie zastanawia się więc nad swoją przyszłością. Według najnowszych doniesień portalu “GiveMeSport” prawoskrzydłowy w letnim okienku transferowym będzie dążył do opuszczenia Tottenhamu Hotspur.

Umowa zawodnika z londyńczykami wygasa do 30 czerwca 2026 roku. Niewykluczone, że Bryan Gil wróci do La Ligi, gdzie czuł się zdecydowanie najlepiej. 23-letni piłkarz na boiskach hiszpańskiej ekstraklasy pojawił się 84 razy, zdobył 8 bramek i zanotował 7 ostatnich podań. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia urodzonego w Cadizie gracza na 16 milionów euro. Nie wiadomo, czy Koguty ponownie go wypożyczą, czy może Hiszpan zostanie sprzedany.