Hernandez na wylocie z Milanu. Chcą go trzej giganci

Theo Hernandez może opuścić Milan po zakończeniu sezonu. Według TEAMtalk francuski obrońca może trafić m.in. do Manchesteru City. Real Madryt i Barcelona również obserwują sytuację 27-latka.

Theo Hernandez zrobi wszystko, żeby wrócić do Madrytu

Theo Hernandez jest jednym z najlepszych lewych obrońców w Europie i od 2019 roku stanowi ważny element AC Milanu. Reprezentant Francji strzelił 33 gole i zanotował 44 asysty w 247 meczach dla Rossonerich, pomagając drużynie zdobyć tytuł mistrza Serie A w sezonie 2021/2022.

Jednak w ostatnich miesiącach 27-latek nie prezentuje najwyższej formy, co spotkało się z krytyką kibiców. Milan jest otwarty na jego sprzedaż po zakończeniu sezonu, jeśli otrzyma odpowiednią ofertę. Tym bardziej że jego kontrakt wygasza w czerwcu 2026 roku.

Jednym z klubów zainteresowanych pozyskaniem Hernandeza jest Manchester City. Obywatele szukają nowego lewego obrońcy, a ich głównym celem jest Andrea Cambiaso z Juventusu. Jednak jeśli City nie uda się sprowadzić Włocha, wówczas ich priorytetem stanie się Hernandez. Francuz był ostatnio łączony również z Manchesterem United.

Jednak według portalu Fichajes lewy defensor chce wrócić do Realu Madryt. Był zawodnikiem Królewskich w latach 2017-2019, ale nie udało mu się wtedy wywalczyć miejsca w podstawowym składzie. Mimo to był częścią drużyny, która wygrała Ligę Mistrzów w sezonie 2017/2018. Zawodnik ma być gotowy zrobić wszystko, co możliwe, aby wrócić na Santiago Bernabeu.

Z kolei El Nacional podaje, że Hernandez zgodziłby się na transfer do Barcelony. Dzięki temu wychowanek Atletico mógłby wrócić do Hiszpanii. Francuz ma być przekonany, że byłby w stanie wygrać rywalizację z Alejandro Balde, który byłby jego konkurentem na pozycji lewego obrońcy.

