Fabrizio Romano na portalu X podał nowe informacje w sprawie transferu Jordana Hendersona do Ajaxu Amsterdam. Anglik w czwartek ma przejść testy medyczne, po czym nastąpi oficjalne podpisanie kontraktu.

IMAGO / Nick Potts Na zdjęciu: Jordan Henderson

Henderson podpisze kontrakt z Ajaxem

Anglik w czwartek przejdzie testy medyczne

Podpisze kontrakt do czerwca 2026 roku

Henderson trafi do Ajaxu Amsterdam

Jordan Henderson chciał wrócić do Europy po letnim transferze do Saudi Pro League. Anglik nie był zadowolony z pobytu w Arabii Saudyjskiej. W ostatnich dniach pojawiło się wiele spekulacji na ten temat, a piłkarz był łączony między innymi z przenosinami do Premier League czy Juventusu.

Ostatecznie Henderson podpisze kontrakt z Ajaxem Amsterdam, o czym Fabrizio Romano informował w środę. Teraz włoski ekspert przekazał nowe informacje w tej kwestii.

Jak donosi, Anglik w czwartek ma pojawić się w stolicy Holandii, aby przejść testy medyczne. Następnie ma oficjalnie podpisać kontrakt z gigantem Eredivisie. Jego umowa będzie obowiązywać do czerwca 2026 roku.

