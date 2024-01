Real Madryt wykluczył możliwość powrotu Benzemy

IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Karim Benzema

Benzema szuka sposobu na ucieczkę z Saudi Pro League

Piłkarz liczy na transfer do Premier League

Real wykluczył możliwość powrotu byłej gwiazdy

W ostatnich dniach dużo mówi się o powrocie Karima Benzemy do Europy. Według doniesień Marki Francuz potrzebował zaledwie sześciu miesięcy, aby uświadomić sobie, że popełnił błąd. Obecnie uważa, że Saudi Pro League nie jest najlepszym miejscem do kontynuowania kariery. Chce zmiany otoczenia i powrotu na Stary Kontynent.

Jego agent już ciężko pracuje, aby zapewnić mu transfer powrotny do Europy zaledwie kilka miesięcy po tym, jak dołączył do Al-Ittihad. Mówi się, że Benzema może trafić do Premier League, a on sam najbardziej preferuje taki kierunek. Napastnikiem interesuje się między innymi Chelsea.

Tymczasem Marca wyklucza jego ewentualny powrót do Realu Madryt. Hiszpańscy dziennikarze są przekonani, że taki scenariusz jest niemożliwy. Królewscy nie planują kolejnych transferów i nie są zainteresowani tym ruchem. Ponadto ofensywa Los Blancos jest kompletna i dla byłej gwiazdy zabrakłoby miejsca w składzie.

