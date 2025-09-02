Obrońca opuścił Barcelonę. Hansi Flick stracił zawodnika

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Oficjalnie: Hector Fort przeszedł do Elche CF

Elche CF poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Hectora Forta z Barcelony. 19-letni prawy obrońca dołączył do beniaminka La Ligi na zasadzie rocznego wypożyczenia. Młody zawodnik pomyślnie przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2026 roku. Transfer ten ma na celu przede wszystkim wzmocnienie defensywy drużyny Los Franjiverdes, która po powrocie do hiszpańskiej elity zamierza walczyć o pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

W zawartej umowie nie znalazła się opcja wykupu, co oznacza, że Hector Fort po zakończeniu sezonu powróci na Camp Nou. Dla Barcelony jest to korzystne rozwiązanie – klub wysyła swojego wychowanka do miejsca, gdzie będzie mógł liczyć na regularne występy i zdobywanie cennego doświadczenia w La Lidze. Z kolei Elche CF zyskuje perspektywicznego bocznego obrońcę, który może szybko wskoczyć do podstawowego składu. Głównym celem tego zespołu w tej kampanii będzie bezpieczne utrzymanie, a Fort ma w tym zadaniu odegrać ważną rolę.

𝐇𝐞́𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐅𝐨𝐫𝐭, 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐥𝐜𝐡𝐞 𝐂𝐅.



Mierzący 185 centymetrów wahadłowy jest wychowankiem słynnej akademii Dumy Katalonii – La Masii. Już w młodym wieku uchodził za jednego z najbardziej obiecujących obrońców swojego rocznika. W pierwszym zespole Barcelony rozegrał dotychczas 30 spotkań, w których zanotował trzy asysty. Atutami prawego obrońcy są między innymi ponadprzeciętna szybkość oraz dobra technika. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 10 milionów euro. Wypożyczenie do Elche może być dla młodzieńca przełomowym krokiem w rozwoju kariery.