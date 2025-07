West Ham dobije targu z Liverpoolem? Na stole 40 milionów funtów

West Ham United jest zainteresowany pomocnikiem Liverpoolu - Harveyem Elliottem. Taki transfer wiązałby się z wydatkiem 40 milionów funtów - donosi gazeta The Sun.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter - trener West Hamu United

Harvey Elliott przymierzany do West Hamu United

Harvey Elliott otrzyma od Liverpoolu zgodę na odejście, jeśli na stole pojawi się oferta opiewająca na około 40 milionów funtów. Zatem zmiana barw klubowych przez ofensywnego pomocnika jest prawdopodobna podczas trwającego letniego okienka transferowego. Jak dowiedział się brytyjski dziennik „The Sun”, jednym z zespołów zainteresowanych sprowadzeniem 22-letniego Anglika jest West Ham United. Włodarze Młotów mają nawet plan na pozyskanie młodego zawodnika.

Mianowicie, londyńczycy planują złożyć ofertę wypożyczenia z opcją wykupu. Nie wiadomo, czy taka propozycja przekona Liverpool, który jak wyżej wspomniano, liczy na transfer definitywny i co za tym idzie, sowity zarobek. W najbliższych tygodniach obie strony będą prowadzić rozmowy, by znaleźć konsensus. Podopieczni Grahama Pottera chcą poważnie wzmocnić skład, żeby w kampanii 2025/2026 powalczyć o coś więcej, niż tylko utrzymanie w Premier League, jak miało to miejsce w sezonie 2024/2025.

Harvey Elliott z powodzeniem występuje w barwach zespołu The Reds od lipca 2019 roku, kiedy przeniósł się na Anfield Road za niespełna 2 miliony euro z Fulham, gdzie jako junior stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Środkowy pomocnik w koszulce drużyny Czerwonych rozegrał 144 spotkania, zdobył 14 bramek i zaliczył 19 asyst. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia Harveya Elliotta na kwotę w granicach 30 milionów euro (25 milionów funtów). Kontrakt zdolnego piłkarza z Liverpoolem obowiązuje do 2027 roku.