Aston Villa zarzuciła sieć na gwiazdora ligowego rywala

12:38, 21. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  The Telegraph

Harry Wilson może odejść z Fulham w letnim okienku transferowym, ponieważ po zakończeniu obecnego sezonu wygasa jego kontrakt. Jak podaje gazeta The Telegraph, Aston Villa widziałaby u siebie 28-letniego skrzydłowego.

Unai Emery
Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Harry Wilson celem transferowym Aston Villi

Harry Wilson ma ważny kontrakt z Fulham tylko do 30 czerwca 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że prawoskrzydłowy nie przedłuży wygasającej umowy z aktualnym pracodawcą i będzie szukał nowego wyzwania w innym zespole. Kilka klubów z Premier League jest zainteresowanych sprowadzeniem 28-letniego Walijczyka na zasadzie wolnego transferu. Ściągnięcie tak klasowego zawodnika za darmo to nie lada okazja na rynku.

Ogromną chrapkę na pozyskanie filigranowego atakującego ma między innymi Aston Villa – informuje brytyjski dziennik „The Telegraph”. Trener ekipy The Villans – Unai Emery – bardzo ceni umiejętności Wilsona i chciałby mieć go w swojej drużynie.

Mierzący 173 centymetry skrzydłowy w klubie z Birmingham mógłby liczyć na wyższą pensję oraz możliwość walki o ambitniejsze cele, zarówno w lidze, jak i w rozgrywkach pucharowych. W tym momencie zespół Lwów plasuje się na 3. pozycji w tabeli.

67-krotny reprezentant Walii z powodzeniem występuje w barwach Fulham od lipca 2021 roku, kiedy trafił na Craven Cottage za 14 milionów euro z Liverpoolu, gdzie stawiał pierwsze kroki w karierze. W obecnym sezonie rozegrał 30 meczów, zdobył 9 bramek i zanotował 5 asyst. Jego wartość rynkowa jest szacowana na około 20 milionów euro. Ewentualna przeprowadzka na Villa Park mogłaby być dla niego kolejnym krokiem w rozwoju kariery.