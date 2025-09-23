Harry Kane z głośnym powrotem? Gigant szykuje się do wielkiego transferu

Harry Kane może ponownie zagrać w Tottenhamie. Jak podaje Football Insider, Spurs przygotowują plan sprowadzenia gwiazdy Bayernu Monachium na 2026 rok.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane może wrócić do Tottenhamu

Harry Kane od dawna jest łączony z powrotem do Tottenhamu. Napastnik ma w swoim kontrakcie z Bayernem Monachium klauzulę wykupu w wysokości 65 milionów euro, która wejdzie w życie w 2026 roku. To szansa dla Spurs, żeby sprowadzić swoją legendę z powrotem do klubu.

Wydaje się, że ekipa prowadzona przez Thomasa Franka ma przewagę nad innymi zespołami, które również obserwują sytuację 32-latka. Manchester United, Liverpool oraz Arsenal pozyskali już nowych snajperów w minionym oknie transferowym i prawdopodobnie nie będą potrzebowali już nowych zawodników na tę pozycję.

Kane znajduje się także na radarze FC Barcelony, która rozgląda się za potencjalnym następcą Roberta Lewandowskiego. Jednak hiszpański gigant nadal zmaga się z problemami z rejestrowaniem nowych piłkarzy.

Z koeli Tottenham wciąż utrzymuje kontakt z otoczeniem Anglika. To może dać klubowi z Londynu przewagę w ewentualnych negocjacjach.

Gwiazdor Bayernu wciąż jest kluczową postacią dla mistrza Niemiec. W aktualnym sezonie w siedmiu spotkaniach strzelił on już trzynaście bramek oraz zanotował trzy asysty. W poprzednich rozgrywkach do siatki trafiał 41 razy w 51 meczach. Do tego zaliczył czternaście asyst.

