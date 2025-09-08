Kane dał zielone światło Barcelonie. Tyle ma kosztować

Harry Kane latem przyszłego roku może opuścić Bayern Monachium. Anglik jest w kręgu zainteresowań FC Barcelony. Według El Nacional kwota transferu wcale nie będzie wygórowana.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Barcelona może skorzystać z promocji! Kane ma kosztować 40-50 mln euro

Harry Kane trafił do Bayernu Monachium latem 2023 roku. Bawarczycy zapłacili za niego ponad 90 milionów euro. Na Allianz Arena zadaniem byłego piłkarza Tottenhamu było zastąpienie Roberta Lewandowskiego, który opuścił klub rok wcześniej. Niewykluczone, że za jakiś czas ponownie będzie następcą reprezentanta Polski. W mediach łączy się go z transferem do FC Barcelony.

Według hiszpańskich źródeł Harry Kane jest otwarty na przeprowadzkę do Barcelony. Co więcej, Bayern Monachium byłby skłonny zaakceptować ofertę za napastnika. Wszystko przez to, że kontrakt 32-latka wygasa w czerwcu 2027 roku.

Okoliczności do przeprowadzenia transferowego hitu są sprzyjające, ponieważ wiele wskazuje na to, że Lewandowski opuści Barcelonę. Katalończycy przygotowują się na zmianę napastnika, szukając odpowiedniej okazji na rynku transferowym. Według El Nacional dyrektor sportowy mistrza Hiszpanii umieścił Kane’a na liście życzeń jako potencjalnego następcę Polaka.

Deco widzi w nim piłkarza, który z miejsca może stać się ważną częścią składu bez konieczności adaptacji. Ponadto jego profil idealnie pasuje do stylu gry, jaki preferuje Hansi Flick. Z racji wieku cena za napastnika może być wręcz promocyjna, ponieważ szacuje się, że wyniesie 40-50 milionów euro. Oczywiście kwestia transakcji zależy od sytuacji Barcelony dot. Finansowego Fair-Play.