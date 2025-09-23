Liverpool i Real walczą o gwiazdę Premier League. Klub podjął ważną decyzję

Liverpool i Real Madryt od miesięcy obserwują Adama Whartona. Jak podaje Football Insider, Crystal Palace podjęło decyzję w sprawie jego przyszłości.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Adam Wharton zostanie bohaterem zimowego okna transferowego?

Adam Wharton to jedna z największych gwiazd Crystal Palace. 21-latek na tyle imponuje swoją grą w środku pola, że znajduje się na liście życzeń topowych klubów m.in. Liverpoolu, który chce wzmocnić linię pomocy. Anglika obserwują także inne zespoły Premier League oraz Real Madryt.

Jak podaje „Football Insider” Orły podjęły decyzję, że nie zamierzają sprzedawać swojej perełki podczas zimowego okienka transferowego. Klub nie chce doprowadzić do osłabienia drużyny w trakcie sezonu, a w dodatku zawodnik ma kontrakt obowiązujący aż do 2029 roku.

Trener Oliver Glasner uważa go za jedną z kluczowych postaci jego ekipy i liczy na występy młodego pomocnika w dalszej części rozgrywek. Dlatego wszystko wskazuje na to, że giganci będą musieli obejść się smakiem, przynajmniej na razie.

Temat transferu Whartona może wrócić latem po zakończeniu sezonu. Jednak Crystal Palace na pewno nie puści swojej gwiazdy za niską kwotę, szczególnie w obliczu tak dużego zainteresowania ze strony innych klubów.

Zawodnik przez portal „Transfermarkt” jest wyceniany na 45 milionów euro. Defensywny pomocnik w bieżącym sezonie wystąpił w siedmiu spotkaniach, w których zanotował jedną asystę.

Zobacz także: Real szykuje szokującą wymianę z Chelsea! Gwiazda za gwiazdę