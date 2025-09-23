Kane może odejść za okazyjną cenę. Bayern nie ma prawa go zatrzymać

Harry Kane może odejść z Bayernu Monachium za około 65 milionów euro. W kontrakcie napastnika znajduje się specjalna klauzula - poinformował Bild.

Peter Schatz / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane ma specjalną klauzulę. Może odejść z Bayernu na swoich zasadach

Harry Kane może już latem przyszłego roku opuścić Bundesligę. Jak poinformował niemiecki Bild, w kontrakcie Anglika znalazła się specjalna klauzula odejścia, która pozwala mu zmienić klub za około 65 milionów euro. Co ważne, decyzja leży wyłącznie po stronie samego zawodnika. Bayern nie będzie mógł go zatrzymać.

32-letni napastnik w Monachium czuje się świetnie. Od sierpnia 2023 roku zdobył aż 98 goli w 103 spotkaniach i wpisał się w nowożytną historię klubu. Anglik otwarcie przyznawał, że wraz z rodziną dobrze zaaklimatyzował się w Niemczech, a współpraca z trenerem Vincentem Kompanym sprawia mu ogromną satysfakcję. Mimo to pojawia się pokusa powrotu do Premier League, gdzie wciąż marzy o pobiciu rekordu strzeleckiego Alana Shearera.

Z zapisów w kontrakcie wynika, że Kane może odejść z Bayernu po zakończeniu sezonu 2025/26, jeśli przed końcem stycznia zgłosi chęć transferu. Kwota wykupu ustalona na poziomie około 65 mln euro sprawia, że jego sprowadzenie staje się realne dla największych klubów Anglii, takich jak Manchester United, Arsenal, Man City czy Tottenham. Ponadto piłkarz był łączony z zastąpieniem Lewandowskiego w FC Barcelonie.

Sam piłkarz podkreśla, że czuje się szczęśliwy w Monachium i widzi siebie w Bayernie na dłużej. Jednak chęć zapisania się w historii Premier League jako najlepszy strzelec wszech czasów może przeważyć nad spokojnym życiem w Niemczech. Przyszłe lato może okazać się przełomowe w karierze angielskiego kapitana.