Haaland czy Alvarez? Barcelona wybrała wymarzony transfer

Julian Alvarez to zdaniem Socios wymarzony transfer dla FC Barcelony. W głosowaniu Mundo Deportivo napastnik wyprzedził Erlinga Haalanda. Na podium znalazł się również Marc Cucurella.

ZUMA Press, Inc. / Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez i Erling Haaland

Alvarez to wymarzony transfer Socios do FC Barcelony

FC Barcelona nie ukrywa, że latem przyszłego roku będzie chciała znaleźć na rynku transferowym nowego napastnika. Wszystko przez fakt, że w czerwcu wygasa kontrakt Roberta Lewandowskiego. Na ten moment wciąż nie wiadomo, czy umowa zostanie przedłużona. Hiszpańskie media twierdzą, że nawet jeśli 37-latek zostanie w klubie, to Duma Katalonii i tak będzie chciała kupić „dziewiątkę”.

Ostatnio dziennik Mundo Deportivo przeprowadził głosowanie wśród Socios klubu. Członkowie FC Barcelony odpowiadali na pytania m.in. o zawodników, którzy powinni odejść, czy o nową propozycję kontraktu dla Roberta Lewandowskiego.

Wątek odejścia Lewandowskiego zbiega się z przyjściem nowego piłkarza. Socios wskazali wymarzony transfer do FC Barcelony. Wyniki głosowania wskazują, że jest nim Julian Alvarez, czyli napastnik Atletico Madryt. Argentyńczyk otrzymał aż 31,3% głosów. Na drugim miejscu znalazł się Erling Haaland, którego za wymarzony transfer uznało 26% członków klubu.

Co ciekawe tuż za nimi podium uzupełnił dość nieoczywisty piłkarza. 12,3% Socios wskazało jako wymarzony transfer wychowanka klubu, aktualnie grającego w Chelsea – Marca Cucurellę. Spora część członków klubu, bo aż 7,6% uważa, że wzmocnienia nie są potrzebne.