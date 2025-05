Gyokeres chce grać dla tego klubu. Wielki kontrakt na stole

Viktor Gyokeres jest coraz bliżej przenosin do Premier League. Jak informuje portal The Mirror, Szwed może liczyć na pensję znacznie przekraczającą 200 tys. funtów tygodniowo.

Źródło: The Mirror / talkSPORT

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Gyokeres chce grać dla Arsenalu. Ma zarabiać krocie

Viktor Gyokeres to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. Zainteresowanie gwiazdą Sportingu CP wykazują przede wszystkim kluby Premier League, które w ostatnich latach miały problemy z obsadzeniem pozycji środkowego napastnika. Według wielu źródeł w wyścigu o podpis Szweda obecnie rywalizują Manchester United i Arsenal.

Za przenosinami snajpera do Manchesteru United przemawia przede wszystkim obecność Rubena Amorima na ławce trenerskiej tego klubu. Portugalczyk współpracował z piłkarzem w Sportingu CP i trzeba powiedzieć, że był to niezwykle owocny okres. Niemniej jednak serwis talkSPORT przekonuje, że Viktor Gyokeres ma preferować transfer do Arsenalu, który wydaje się znacznie stabilniejszym projektem.

Kanonierzy mają dużo więcej do zaoferowania Szwedowi pod względem sportowym. Arsenal jest już pewny gry w przyszłej edycji Ligi Mistrzów, zaś Man Utd musi jeszcze wygrać Ligę Europy. Ten fakt na pewno jest istotny dla Gyokeresa, który chciałby trafić do drużyny walczącej o najwyższe cele.

Według portalu The Mirror na Emirates Stadium na Gyokeresa czeka ogromny kontrakt. Arsenal ma zamiar zaoferować Szwedowi jedną z najwyższy pensji, która będzie znacząco przekraczała 200 tys. funtów tygodniowo.