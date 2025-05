Gyokeres dokonał kluczowego wyboru. Transfer kwestią czasu

Viktor Gyokeres przygotowuje się do letniego hitowego transferu. Walczą o niego głównie kluby z Premier League. Gwiazdor zdecydował, że woli trafić do Arsenalu - informuje "talkSPORT".

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Gyokeres woli Arsenal od Manchesteru United

Viktor Gyokeres w obecnym sezonie notuje niesamowite liczby. Potwierdza, że liga portugalska jest już dla niego zbyt mała, a Sporting to tylko przystanek na drodze do większej kariery. Tego lata ma dołączyć do jednego z europejskich gigantów – zainteresowania jego usługami nie brakuje. Na przestrzeni ostatnich miesięcy był łączony między innymi z Barceloną, Realem Madryt, Paris Saint-Germain czy klubami z Anglii. Na ten moment to Premier League wydaje się najbardziej prawdopodobnym kierunkiem jego nadchodzącej przeprowadzki.

Szwedzki snajper mógł odejść już zimą, lecz wówczas dogadał się z władzami Sportingu, że rozstanie nastąpi dopiero po sezonie. Postanowiono ułatwić mu zmianę klubu, ustalając kwotę wykupu na 70 milionów euro. Uchodzi to za cenę dość promocyjną, poniżej jego rynkowej wartości. Stanowi to oczywiście ukłon w stronę zawodnika, który zgodził się na dokończenie kampanii w Lizbonie.

Nazwisko Gyokeresa jest numerem jeden na liście życzeń Arsenalu. Klub z Emirates Stadium przymierza się do transferu, jednocześnie obawiać się konkurencji ze strony Manchesteru United. To właśnie między tymi dwoma gigantami Szwed miał dokonać ostatecznego wyboru. Z informacji przekazanych przez „talkSPORT” wynika, że napastnik Sportingu preferuje Kanonierów, więc to oni są faworytem w tej batalii.

Transfer Gyokeresa jest tylko kwestią czasu. W gabinetach Arsenalu panuje zgodność, że byłoby to potężne wzmocnienie drużyny.