Gwiazdor coraz bliżej Barcelony. Flick ma klucz do wielkiego transferu

Nico Schlotterbeck wyrasta na główny cel Barcelony na lato. Według Sportu Niemiec odrzucił ofertę Liverpoolu i pozostaje poza zasięgiem Bayernu, co wzmacnia pozycję Barcelony w negocjacjach.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona celuje w Schlotterbecka na letnie okienko

Barcelona od kilku miesięcy poszukuje lewonożnego środkowego obrońcy. Odejście Inigo Martineza i kolejne problemy zdrowotne w defensywie sprawiły, że klub traktuje tę pozycję jako priorytet. Tymczasowo lukę ma załatać Gerard Martin, ale docelowo Blaugrana szuka wzmocnień. Najwyżej na liście znajduje się Nico Schlotterbeck, stoper Borussii Dortmund, którego Hansi Flick zna doskonale z reprezentacji Niemiec.

Schlotterbeck ma kontrakt ważny do 2027 roku, ale nie zamierza go przedłużać. Dortmund wielokrotnie próbował przekonać go do podpisu nowej umowy, jednak wszystkie podejścia zakończyły się niepowodzeniem. Zawodnik chce przemyśleć swoją przyszłość i jest otwarty na zmianę klubu. Jego otoczenie wie, że Blaugrana obserwuje go od dawna i zamierza złożyć ofertę latem.

Według Sportu Niemiec odrzucił możliwość przejścia do Liverpoolu. Angielski klub chciał sprowadzić go już w styczniu, lecz Dortmund nie zamierza sprzedawać jednego z liderów defensywy. Również Bayern wycofał się z wyścigu, stawiając na przedłużenie umowy z Dayotem Upamecano. To otwiera Barcelonie drogę do zawodnika, który uchodzi za jednego z najciekawszych stoperów w Europie.

Flick może odegrać tu rolę kluczową. To on dał Schlotterbeckowi możliwość debiutu w reprezentacji i od tamtej pory ich relacja jest bardzo dobra. Dla sztabu Barcelony Niemiec idealnie wpisuje się w profil: silny fizycznie, pewny w wyprowadzeniu piłki i lewonożny, co daje przewagę w budowaniu akcji. Klub uważa, że zawodnik jest w najlepszym wieku i może stać się fundamentem obrony na lata.

Największą niewiadomą pozostaje cena. Dortmund wycenia stopera na około 40 milionów euro, ale Barcelona nie chce płacić tak wysokiej kwoty. Jeśli piłkarz nie przedłuży kontraktu, latem cena może spaść, a Niemcy będą musieli zdecydować między sprzedażą a ryzykiem odejścia za rok.

Zobacz również: Man City chce gwiazdę Premier League. Ligowy rywal odpowiedział