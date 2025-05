ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Enzo Fernandez został zaoferowany Realowi Madryt

Letnie okno transferowe zbliża się wielkimi krokami, a więc wielu zawodników zaczyna coraz szerzej rozglądać się za możliwością zmiany klubu. Jednym z nich jest Enzo Fernandez, który chciałby spróbować swoich siły poza Chelsea. Według doniesień Argentyńczyk nie jest zbyt szczęśliwy na Stamford Bridge.

Enzo Fernandez trafił do Chelsea w 2023 roku za rekordowe dla klubu 121 milionów euro. Na ten moment tę inwestycję The Blues trzeba uznać raczej za nietrafioną. Pomocnik co prawda prezentuje solidny poziom, ale wciąż nie jest to forma warta tak ogromnego wydatku.

Mistrz świata z 2022 roku byłby gotowy odejść do innej drużyny, ale na przeszkodzie stoją wymagania Chelsea. Todd Boehly żąda za jego transfer aż 80 milionów euro, co skutecznie odstraszyło nawet Florentino Pereza.

Real Madryt miał otrzymać propozycję sprowadzenia Fernandeza, który rzekomo jest wielkim sympatykiem Los Blancos. Królewscy są pozytywnie nastawieni do tego transferu, ale na pewno nie za taką cenę. Jeśli Chelsea obniży wymagania, to wówczas rozmowy mogą nabrać tempa.