Gwiazdor Bayeru puszcza oczko do Liverpoolu? “To wspaniały klub”

Jeremie Frimpong, kluczowy piłkarz Bayeru Leverkusen, w rozmowie z portalem Ziggo Sport został zapytany o potencjalny transfer do Liverpoolu. Odpowiedź wahadłowego była wymowna.

IMAGO / Markus Fischer Na zdjęciu: Jeremie Frimpong

Jeremie Frimpong rozgrywa fantastyczny sezon – strzelił 9 goli i zaliczył 10 asyst

Jego Bayer Leverkusen to niekwestionowany lider tabeli Bundesligi

Wahadłowy jest obserwowany przez m.in. Liverpool

Jeremie Frimpong trafi do Liverpoolu? To możliwy scenariusz

Jeremie Frimpong to jedna z najjaśniejszych postaci Bayeru Leverkusen w obecnym sezonie. Prawy wahadłowy rozegrał 28 meczów, zdobył 9 bramek i zanotował 10 asyst, co robi wrażenie na skautach europejskich gigantów.

Jednokrotny reprezentant Holandii wzbudza zainteresowanie głównie klubów Premier League. Wychowanek Manchesteru City jest przymierzany do Liverpoolu oraz Manchesteru United. 23-latek skomentował plotki łączące go z drużyną The Reds.

– Transfer do Liverpoolu? Muszę powiedzieć, że to wspaniały klub z wielką historią. Byłoby fantastycznie. Kto wie, co przyniesie przyszłość? – przyznał Jeremie Frimpong w ostatniej rozmowie z holenderskim portalem “Ziggo Sport”.