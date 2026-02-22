Gwiazdor Barcelony gra o przyszłość. Trzy miesiące próby

FC Barcelona sprowadziła Joao Cancelo zimą jako okazję rynkową. Dziś Portugalczyk ma niewiele czasu, by przekonać Hansiego Flicka i wywalczyć miejsce w składzie, donosi "Sport".

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Joao Cancelo chce zostać w Barcelonie, ale jest tylko rezerwowym

FC Barcelona zimą szukała wzmocnień w defensywie po kontuzji Christensena. Ostatecznie postawiła na Joao Cancelo. Portugalczyk trafił do Katalonii jako uniwersalny boczny obrońca, który miał zwiększyć rywalizację w linii obrony. Sam zawodnik od początku jasno dawał do zrozumienia, że Blaugrana jest jego priorytetem.

Na razie jednak jego dorobek jest skromny. Cancelo rozegrał 158 minut w lidze i pucharze. Wystąpił w pięciu spotkaniach, z czego tylko dwa razy wyszedł w pierwszym składzie. W Lidze Mistrzów nie był zgłoszony do pierwszej fazy rozgrywek. Do tego przychodził bez rytmu meczowego po okresie bez regularnej gry w Al Hilal.

Hansi Flick ma jasno zarysowany kręgosłup zespołu. W obecnym układzie Cancelo jest zmiennikiem. Może grać na obu bokach obrony, lecz po lewej stronie nie przekonuje szkoleniowca. Jego realna szansa to prawa flanka, gdzie mógłby wykorzystać słabszą formę Kounde.

Portugalczyk ma nieco ponad trzy miesiące, aby odwrócić sytuację. Klub sygnalizował w styczniu, że przy dobrych występach zrobi wszystko, by zatrzymać go po wygaśnięciu kontraktu z Al Hilal. Barcelona pamięta też, że w przeszłości Cancelo zgodził się na ustępstwa finansowe, gdy przechodził z Manchester City.

