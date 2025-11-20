Gwiazda dostępna za 50 mln euro! Man Utd, Arsenal i PSG walczą o podpis

Serhou Guirassy może opuścić Borussię Dortmund już zimą. Według Daily Briefing zawarta w kontrakcie jego klauzula odejścia wynosi tylko 50 mln euro. Sytuację napastnika uważnie monitorują Arsenal, Manchester United i PSG.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Guirassy na celowniku europejskich gigantów

Serhou Guirassy ponownie staje się jednym z najgorętszych nazwisk styczniowego okna transferowego. Jak informuje Daily Briefing, napastnik Borussii Dortmund będzie dostępny za 50 mln euro dzięki specjalnej klauzuli, która aktywuje się w zimie i obejmuje wyłącznie wybrane kluby z europejskiej czołówki.

Guirassy imponuje skutecznością: w barwach BVB zdobył 45 goli w 65 meczach, a jego regularność powoduje, że zainteresowanie nim rośnie z miesiąca na miesiąc. Arsenal i Manchester United już analizują możliwość ruchu, natomiast PSG również monitoruje sytuację.

Według źródeł Daily Briefing, zawodnik jest wysoko ceniany przez Arsenal. Jeden z informatorów miał powiedzieć: – Guirassy podoba się Arsenalowi ze względu na jego kliniczny styl i doświadczenie. – Londyńczycy szukają napastnika gwarantującego natychmiastowe bramki, ponieważ Viktor Gyokeres nie wszedł jeszcze na oczekiwany poziom, a Kai Havertz i Gabriel Jesus zmagają się z problemami zdrowotnymi.

Manchester United także widzi w nim realne wzmocnienie. Ruben Amorim oczekuje doświadczenia w linii ataku, zwłaszcza że Benjamin Sesko jest kontuzjowany, a Joshua Zirkzee prawdopodobnie opuści klub w styczniu. Guirassy, który w marcu skończy 30 lat, mógłby zapewnić drużynie natychmiastową stabilizację. PSG z kolei rozważa sprowadzenie go po wypożyczeniu Randala Kolo Muaniego.

Zobacz również: Gwiazdor Man City poprosił o transfer do Barcelony. Pedri to popiera