Zirkzee jest wiodącą postacią Bolonii

22-latek robi furorę na włoskich boiskach

Według Gazzetty Holender może latem wrócić do Bayernu

Bayern chce powrotu Zirkzee

Joshua Zirkzee jest prawdopodobnie najbardziej zaskakującym zawodnikiem Serie A w pierwszej połowie sezonu 2023/2024. 22-latek przyczynił się do tej pory do zdobycia 12 bramek dla Bolonii samemu siedmiokrotnie trafiając do siatki rywala w 16 występach. Poprowadził też Rossoblu do ćwierćfinału Coppa Italia w środowy wieczór, a jego imponujące dwie asysty pomogły wyeliminować Inter.

Zirkzee dołączył do Bolonii z Bayernu Monachium w 2022 roku, podpisując kontrakt do czerwca 2026 roku. Jednak według La Gazzetty dello Sport i Fabrizio Romano Bayern ma klauzulę dotyczącą ponownego podpisania kontraktu z holenderskim napastnikiem latem przyszłego roku.

Gazzetta twierdzi, że Bawarczycy muszą zapłacić 40 milionów euro za sprowadzenie Zirkzee na Allianz Arena. Uważa się, że ta sama klauzula będzie obowiązywać każdy inny klub chcący pozyskać 22-latka. Rok temu Bolonia zapłaciła za jego usługi zaledwie 8 milionów euro. Jeśli jednak Zirkzee trafi do innego klubu to Bawarczycy otrzymają 50 procent kwoty transferu.

