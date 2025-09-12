Guillermo Ochoa gra dalej. 40-letni bramkarz ma nową drużynę

Guillermo Ochoa nie kończy jeszcze piłkarskiej kariery. 40-letni bramkarz właśnie związał się kontraktem z AEL-em Limassol. Meksykanin zagra więc na Cyprze.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Guillermo Ochoa

Oficjalnie: Guillermo Ochoa przeszedł do AEL-u Limassol

Guillermo Ochoa, choć ma już 40 lat, nie zamierza jeszcze kończyć piłkarskiej kariery. Doświadczony meksykański bramkarz znalazł właśnie nowy klub, w którym będzie kontynuował swoją przygodę z futbolem. O pozyskaniu golkipera poinformował bowiem AEL Limassol, jeden z najlepszych zespołów cypryjskiej ekstraklasy. Obie strony związały się kontraktem ważnym do 31 maja 2026 roku, co oznacza, że sympatycy drużyny Lwów będą mogli oglądać słynnego bramkarza między słupkami przynajmniej przez najbliższy sezon.

Ochoa dołączył do AEL-u na zasadzie wolnego transferu, gdyż wcześniej rozstał się z portugalskim Avs FS. Meksykanin niejednokrotnie udowadniał, że potrafi odnaleźć się w różnych ligach europejskich, a bogactwo jego doświadczeń robi ogromne wrażenie. Podczas swojej kariery bronił barw takich klubów jak US Salernitana 1919, Club America, Standard Liege, Malaga CF, Granada CF czy AC Ajaccio. Dzięki tym występom Ochoa zdobył status jednego z najbardziej rozpoznawalnych golkiperów ostatnich dwóch dekad.

⚽️ Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την καταρχήν συμφωνία με τον διεθνή Μεξικανό τερματοφύλακα Guillermo Ochoa



👇👇👇https://t.co/UlPWSsaM04 — AEL Limassol FC (@aelfc_official) September 11, 2025

Mierzący 185 centymetrów zawodnik jest także prawdziwą legendą reprezentacji Meksyku. W narodowych barwach wystąpił 152 razy, wpuszczając 154 gole i notując aż 65 czystych kont. Kibice na całym świecie najlepiej kojarzą go z występów na mistrzostwach świata – rozegrał łącznie 11 spotkań podczas turniejów w 2014, 2018 oraz 2022 roku, imponując znakomitymi interwencjami. Na mundialu w 2010 roku pełnił z kolei rolę rezerwowego. Teraz, przenosząc się na Cypr, Guillermo Ochoa nie tylko przedłuża swoją sportową karierę, ale także wnosi ogromne doświadczenie do zespołu z Limassolu.