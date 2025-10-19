Real Madryt wzmocni formację defensywną. Trzy gwiazdy na liście

saolab / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Guehi, Upamecano lub Konate może trafić do Realu

Real Madryt zdaje sobie sprawę, że w niedalekiej przyszłości będzie musiał poważnie wzmocnić swoją formację defensywną, a szczególnie pozycję stopera. Kontrakt Davida Alaby ze stołecznym klubem wygasa już 30 czerwca 2026 roku i zapewne nie zostanie przedłużony. Austriak coraz częściej zmaga się z urazami, co ogranicza jego przydatność dla drużyny. Dodatkowo niepewna jest przyszłość Antonio Rudigera, który ostatnio również boryka się z problemami zdrowotnymi, nie gwarantując gry na najwyższym poziomie.

W związku z tym Real Madryt podczas najbliższego letniego okienka transferowego planuje sprowadzić co najmniej jednego nowego środkowego obrońcę. Jak donosi stacja radiowa „talkSPORT”, na celowniku wicemistrzów La Ligi znajdują się trzej zawodnicy – Marc Guehi z Crystal Palace, Dayot Upamecano z Bayernu Monachium oraz Ibrahima Konate z Liverpoolu. Każdy z nich łączy solidność w defensywie z dobrym wyprowadzeniem piłki, a ich stosunkowy młody wiek pozwala myśleć o długoterminowym wzmocnieniu składu.

Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że wszyscy wymienieni stoperzy mogą być dostępni na rynku na zasadzie wolnego transferu. Umowy tych piłkarzy obowiązują bowiem jedynie do końca obecnego sezonu, a na ten moment żaden z nich nie porozumiał się ze swoim klubem w sprawie nowego kontraktu. Trener drużyny Królewskich – Xabi Alonso, który wysoko ceni umiejętności powyższej trójki, miał już dać zielone światło na pozyskanie jednego ze wspomnianych piłkarzy w trakcie nadchodzącego letniego okna transferowego.