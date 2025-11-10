Guardiola poprosił o gwiazdę Realu Madryt. Wszystko jasne

Pep Guardiola poprosił Manchester City o transfer Ardy Gulera. Real Madryt nie zamierza sprzedać piłkarza. Niebawem pomocnik ma otrzymać ofertę nowego kontraktu - twierdzi Defensa Central.

Arda Guler trafi do Man City?! Real Madryt odpowiedział bez zawahania

Manchester City w poprzednim sezonie musiał uznać wyższość Liverpoolu w walce o mistrzostwo Anglii. Ten fakt spowodował, że Pep Guardiola zdecydował się przeprowadzić rewolucję kadrową. W składzie Obywateli zaszło wiele zmian, ale w planach jest o wiele więcej transferów. Jednym z nich ma być Arda Guler, czyli piłkarz, o którego osobiście poprosił zarząd klubu Pep Guardiola.

Wszystko wskazuje na to, że Pep Guardiola będzie musiał znaleźć inny priorytet transferowy. Według najnowszych informacji Arda Guler pozostanie zawodnikiem Realu Madryt. Nie tylko piłkarz jest szczęśliwy w klubie, ale również Królewscy są zadowoleni z jego rozwoju.

Jak podaje Defensa Central w Madrycie, gdy usłyszeli o zainteresowaniu Gulerem od razu odrzucili możliwość sprzedaży 20-latka. Za kadencji Xabiego Alonso reprezentant Turcji stał się kluczowym zawodnikiem, czego dowodem jest regularna gra w składzie. Jak dotąd ofensywny pomocnik wystąpił w 16 meczach, zdobywając 3 gole i notując 6 asyst.

Co więcej, Real nie martwi się o ewentualną aktywację klauzuli odstępnego, ponieważ znacznie przekracza możliwości finansowe innych klubów. Natomiast w nagrodę za fantastyczną formę przedstawiciele Los Blancos mają zaoferować mu propozycję nowego kontraktu.

