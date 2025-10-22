Guler może zmienić klub. Wielki trener poprosił o transfer

Arda Guler może zamienić Real Madryt na Manchester City. Wielkim fanem piłkarza jest Pep Guardiola. Królewscy jak na razie nie są chętni na sprzedaż jednego z kluczowych zawodników - informuje Fichajes.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Arda Guler marzeniem transferowym Man City

Arda Guler na początku sezonu 2025/2026 stał się ważną częścią wyjściowej jedenastki Realu Madryt. W porównaniu do Carlo Ancelottiego młody piłkarz cieszy się dużym zaufaniem Xabiego Alonso. Świadczy o tym m.in. fakt, że w dziewięciu z jedenastu spotkań rozpoczynał mecz w pierwszym składzie. W tym czasie zdobył trzy bramki i zanotował pięć asyst.

Nie dziwi więc, że w stronę reprezentanta Turcji zerkają inne topowe kluby. W mediach powrócił temat ponownego zainteresowania Manchesteru City. Co więcej, Fichajes przekonuje, że o transfer Gulery poprosił sam Pep Guardiola, czyli trener The Citiziens.

Guardiola jest fanem talentu 20-latka. Uważa, że jego styl gry idealnie pasuje do systemu, w jakim gra drużyna. Dlatego też uważnie śledzi rozwój wychowanka Fenerbahce. W klubie z Etihad Stadium panuje przekonanie, że presja ze strony otoczenia zawodnika może ułatwić ewentualny transfer. Na ten moment trudno byłoby przekonać Real, aby zgodzili się sprzedać utalentowanego gwiazdora.

W Madrycie nie tylko nie chcą rozstać się z Gulerem, ale również planują przedłużyć z nim umowę. Obecny kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku. Królewscy widzą w nim filar na przyszłość, więc jeśli utrzyma formę, trudno będzie wyciągnąć go z klubu.

Guler przeniósł się do Hiszpanii w lipcu 2023 roku. Real Madryt zapłacił za niego ok. 24 mln euro. Łącznie zagrał w barwach Los Blancos 72 spotkania, w których zdobył 15 goli i zaliczył 16 asyst.