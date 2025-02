Guardiola odejdzie z Manchesteru? Dostał atrakcyjną ofertę

Pep Guardiola dostał interesującą ofertę odejścia do Arabii Saudyjskiej i poważnie się nad nią zastanawia - podaje El Nacional. Przyszłość katalońskiego trenera nie jest jeszcze przesądzona.

Lukratywna oferta z Arabii Saudyjskiej

Pomimo przedłużenia kontraktu z Manchesterem City na kolejne dwa sezony, przyszłość Pepa Guardioli nie jest wcale tak pewna. Ostatnia porażka z Realem Madryt w Lidze Mistrzów była ogromnym ciosem dla angielskiego klubu.

Obywatele nie najlepiej zaprezentowali się w dwumeczu z Królewskimi. Brakowało im pomysłu w ataku i dominacji, którą zespół prezentował w ostatnich latach. Do tego dochodzi skomplikowana sytuacja w Premier League. W klubie zaczynają się pojawiać głosy, że trener nie ma już takiego wpływu na drużynę jak dawniej.

Według doniesień klub z Arabii Saudyjskiej chce zaoferować Guardioli gigantyczny kontrakt, by przekonać go do opuszczenia Europy. Saudyjczycy są gotowi zaproponować hiszpańskiemu szkoleniowcowi najwyższy kontrakt w historii, znacznie przewyższający jego obecne zarobki w Anglii.

Pod jego wodzą Manchester City zdobył liczne trofea, w tym wymarzoną Ligę Mistrzów w 2023 roku. Jednak obecny sezon nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, a w klubie narasta poczucie, że era Guardioli może dobiegać końca. Niektórzy twierdzą, że jego przekaz nie trafia już do piłkarzy tak jak kiedyś.

Na ten moment 54-latek nie podjął jeszcze decyzji. Jednak lukratywna oferta z Arabii może skłonić go do przemyślenia swojej przyszłości. Sam trener wielokrotnie podkreślał, że chciałby spróbować nowych wyzwań, dlatego projekt w Arabii może być dla niego kuszącą opcją.

Władze Manchesteru City nadal wierzą w Guardiolę i nie planują jego zwolnienia. Na razie wszystko pozostaje w jego rękach.

