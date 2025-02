Man City ściągnie następcę Edersona? Guardiola poprosił o transfer

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ederson

Guardiola rekomenduje sprowadzenie bramkarza Athletic Bilbao

Manchester City w związku ze słabszymi wynikami w bieżącym sezonie zamierza przebudować swój skład w letnim okienku transferowym. Zespół jest daleko od zakładanych celów i jest całkiem spora szansa, że po raz pierwszy od wielu lat zakończą rozgrywki bez żadnego trofeum.

Jednym z kandydatów do odejścia jest Ederson, który już zeszłego lata rozważał przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej. Bramkarz wciąż ma bardzo atrakcyjną ofertę z tamtego kierunku. Jeśli transfer dojdzie do skutku, Pep Guardiola będzie musiał znaleźć godnego następcę dla Brazylijczyka, który od ośmiu lat jest podstawowym golkiperem na Etihad Stadium.

Jednym z głównych kandydatów jest Unai Simon. Choć Manchester City monitoruje także inne nazwiska, jak Gregor Kobel z Borussii Dortmund czy Mike Maignan z AC Milanu, to właśnie bramkarz Athletic Bilbao najbardziej przekonuje hiszpańskiego szkoleniowca. Simon ma ogromne doświadczenie na najwyższym poziomie i regularnie potwierdza swoje umiejętności.

Guardiola poprosił zarząd City o rozpoczęcie negocjacji, aby sprowadzić go do Manchesteru jako następcę Edersona.

Jednak sprowadzenie Simona do Premier League nie będzie łatwym zadaniem. Bramkarz niedawno przedłużył kontrakt z Athletic Bilbao do 2029 roku. Obywatele muszą więc przedstawić bardzo korzystną ofertę, która przekona hiszpański klub do sprzedaży mistrza Europy.

