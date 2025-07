Man City może pozyskać gwiazdę Realu. Guardiola poprosił o transfer

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Real Madryt sprzeda gwiazdę do Man City? Guardiola naciska

Pep Guardiola przekazał zarządowi Manchesteru City, że chciałby sprowadzić do swojego zespołu Eduardo Camavingę. Po odejściu Kevina De Bruyne i ewentualnej sprzedaży Bernardo Silvy, Obywatele chcą wzmocnić środek pola. Gwiazdor Realu Madryt dzięki swojej dynamice i wszechstronności ma idealnie pasować do drużyny hiszpańskiego szkoleniowca, który obserwował go już, gdy ten grał w Stade Rennais.

Już kilka miesięcy temu Anglicy chcieli pozyskać 22-latka, jednak wówczas odrzucił ofertę. Natomiast klub z Etihad Stadium ponownie wyraził zainteresowanie Francuzem i jest gotów złożyć wysoką ofertę, żeby przekonać Królewskich do sprzedaży młodej gwiazdy. Również samemu pomocnikowi miałby zostać zaoferowany korzystny kontrakt.

Negocjacje nie będą łatwe, ale Guardioli zależy na ściągnięciu Camavingi. Zawodnik miałby stać się liderem środka pola i pomóc w osiągnięciu sukcesów w Premier League i Lidze Mistrzów. Real ma mieć jednak wysokie oczekiwania finansowe. Umowa piłkarza obowiązuje do 2027 roku.

W poprzednim sezonie 22-latek wystąpił w 35 spotkaniach, w których rozegrał łącznie 2082 minuty. Strzelił w nich dwie bramki i zanotował dwie asysty.

Zobacz także: Real może sprowadzić wielką gwiazdę. Padła kwota 150 mln euro