Manchester City ma problem. Gwiazdor Realu odrzucił transfer

Action Plus Sports/Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Eduardo Camavinga odrzucił transfer do Manchesteru City

Manchester City w tym sezonie radzi sobie zdecydowanie poniżej jakichkolwiek oczekiwań. Piłkarze Pepa Guardioli odpadli już z rozgrywek Ligi Mistrzów i nie mają także szans na zdobycie mistrzostwa Anglii. To oznacza, że dla Obywateli gra toczy się już w zasadzie tylko o zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów w następnym sezonie.

Z tego też powodu, władze Manchesteru City coraz mocniej planują to, co wydarzyć ma się w letnim okienku transferowym. Przez słabe wyniki zespołu w obecnych rozgrywkach, klub chce dokonać wielkich wzmocnień i zdecydowanie pokazać, że znów liczy się w walce o najważniejsze trofea. Jednym z kandydatów do transferu do Manchesteru City był Eduardo Camavinga. Jednak według informacji przekazanych przez Mario Cortengena z “The Athletic”, gwiazdor Realu Madryt odrzucił zainteresowanie City. Francuz nie jest bowiem zainteresowany przeprowadzką do Anglii.

Eduardo Camavinga w tym sezonie rozegrał dla Królewskich 27 spotkań, w których zdobył w tym sezonie jednego gola oraz zanotował dwie asysty. 22-letni środkowy pomocnik wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 80 milionów euro, a jego obecna umowa z Realem Madryt wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.

