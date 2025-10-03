Pep Guardiola jest związany z Manchesterem City umową do 2027 roku. David Silva uważa, że jego następną pracą powinna być reprezentacja Hiszpanii.

fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Pep Guardiola

Co po Manchesterze City? Silva doradza Guardioli

Manchester City przez wiele lat pod wodzą Pepa Guardioli dominował na angielskim podwórku, a także zdobył premierową Ligę Mistrzów. W minionym sezonie przydarzył się jednak wielki kryzys, który szybko wykluczył Obywateli z walki o mistrzostwo kraju. Obecna kampania również nie układa się po myśli, o czym świadczy dorobek w postaci raptem 10 po sześciu rozegranych meczach.

Kibice Manchesteru City obawiają się, że przygoda Guardioli na Etihad Stadium powoli zbliża się do końca. Jego umowa obowiązuje do 2027 roku i powinna zostać wypełniona, ale dalsza przyszłość w klubie jest mało prawdopodobna. Utytułowany szkoleniowiec spróbuje oczywiście odbudować drużynę i ponownie sięgnąć z nią po trofea, ale ewidentnie jest mu teraz znacznie trudniej.

W przypadku odejścia z Manchesteru City Guardiola zdecyduje pomiędzy dłuższą przerwą, a szybszym powrotem do pracy. Problem w tym, że niewiele jest dla niego odpowiednich miejsc. David Silva twierdzi, że ten znakomicie odnalazłby się w reprezentacji Hiszpanii.

– Chciałbym go zobaczyć jako selekcjonera reprezentacji Hiszpanii. Luis de la Fuente wykonuje świetną pracę, ale dobrze byłoby mieć tu w przyszłości Pepa. Mógłby wprowadzić styl gry oparty na świetnej kontroli piłki i dążeniu do wygrywania meczów. Jest trochę podobieństw z obecną reprezentacją Hiszpanii – wypalił legendarny hiszpański piłkarz.