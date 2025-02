Guardiola chce gwiazdę Realu Madryt. Man City zaoferuje 150 mln euro

MatchDay Images Limited \ DW / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Man City zaoferuje Realowi Madryt 150 mln euro za gwiazdę

Manchester City jest świeżo po ogromnych wydatkach w trakcie zimowego okna transferowego. Jednak nowe twarze nie wpłynęły aż tak znacząco na grę Obywateli, co skłania klub do zakontraktowania kolejnych gwiazd. Według najnowszych doniesień na szczycie listy życzeń Pepa Guardiola jest jedna z gwiazd Realu Madryt.

Ponoć trener Manchesteru City jest wielkim fanem talentu Rodrygo, którego widzi w roli następcy Juliana Alvareza. Argentyńczyk latem przeniósł się do Atletico Madryt i to wymusiło na Guardioli wprowadzenie korekt w grze ofensywnej. Hiszpański szkoleniowiec przyznał po kilku miesiącach, że sprzedaż napastnika była ogromnym ciosem dla klubu, natomiast to sam piłkarz chciał zmienić otoczenie.

Styl gry Rodrygo sprawia, że byłby on idealnym uzupełnieniem Erlinga Haalanda w ataku. Najpierw jednak Manchester City musi przyszykować się na ogromny wydatek. Jak ujawniono w El Chiringuito, klub z Etihad Stadium szykuje się do złożenia oferty w wysokości 150 milionów euro.

W tym momencie Real Madryt nie ma zamiaru sprzedawać Rodrygo, bo uważa go za kluczową postać w ofensywie. Żeby przekonać Królewskich, być może potrzebna będzie jeszcze lepsza oferta.