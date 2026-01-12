Kamil Grosicki zakończył rozmowy z Pogonią Szczecin w sprawie nowej umowy. Kapitan zostanie w klubie na kolejny sezon - poinformował Mateusz Borek w programie na "Kanale Sportowym".

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Grosicki nie opuści Pogoni. Dogadał się z władzami

Kamil Grosicki w ostatnich tygodniach przeszedł daleką drogę, ale ostatecznie będzie kontynuował współpracę z Pogonią Szczecin. Negocjacje w sprawie nowego kontraktu wreszcie się zakończyły, a Mateusz Borek przekazał, że udało się stronom dojść do porozumienia.

– Zostaje w Szczecinie. Zostało osiągnięte porozumienie Kamila Grosickiego z Panem Alexem. Kamil Grosicki pewnie półtora roku plus następny rok, jak tam coś rozegra, co ma rozegrać. Miał kontrakt do czerwca, na nowych warunkach półtora roku – przekazał dziennikarz „Kanału Sportowego”.

🚨 GORĄCY NEWS OD @BorekMati 🚨



Kamil Grosicki dogadał się z klubem i przedłuży kontrakt z Pogonią Szczecin ❗️ pic.twitter.com/s8dYKBhnGS — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) January 12, 2026

Atmosfera wokół Grosickiego była ostatnio bardzo gęsta. Kibice domagali się nowego kontraktu dla kapitana, a właściciel Alex Haditaghi upublicznił jego oczekiwania finansowe. Gdy do tego doszło, wydawało się, że sprawa jest już przesądzona, a reprezentant Polski po sezonie przejdzie do innego zespołu. Czaił się na niego Widzew Łódź, który wyczekiwał nieporozumienia w rozmowach między nim a Pogonią.

Finalnie jednak współpraca będzie kontynuowana. Między Grosickim a Haditaghim doszło do porozumienia, na skutek którego umowa zostanie przedłużona. To dobra wiadomość dla drużyny, której skrzydłowy wciąż jest liderem. W obecnym sezonie uzbierał siedem bramek oraz cztery asysty.