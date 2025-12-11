Grosicki otrzymał propozycję kontraktu. Rozmowy nabierają tempa

Kamil Grosicki rozpoczął negocjacje z Pogonią Szczecin w sprawie nowej umowy. Według informacji Meczyki.pl klub przedstawił już pierwszą propozycję, a w piątek mają odbyć się rozmowy zawodnika z władzami Portowców.

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń chce zatrzymać Grosickiego

Kamil Grosicki wciąż jest liderem Pogoni. Mimo 37 lat, nadal notuje znakomite liczby i jest czołową postacią Portowców. W dwudziestu spotkaniach skrzydłowy zdobył siedem bramek i zaliczył cztery asysty, co jasno pokazuje jego wartość dla zespołu.

Jak donosi serwis Meczyki.pl, Pogoń rozpoczęła proces przedłużenia współpracy. Obecna umowa wygasa po sezonie, dlatego klub przesłał Grosickiemu pierwszą ofertę – roczny kontrakt z opcją przedłużenia na kolejny rok, finansowo zbliżony do dotychczasowych warunków. Teraz to zawodnik ma ocenić, czy taka propozycja jest satysfakcjonująca, zwłaszcza że może wkrótce otrzymać bardzo atrakcyjną finansowo ofertę z innego kierunku.

Właściciel Pogoni, Alex Haditaghi, podkreśla, że klub zrobi wszystko, by zatrzymać kapitana. W rozmowie z Goal.pl wyraził nadzieję, że obie strony osiągną porozumienie jeszcze przed końcem roku. Podkreślił również, jak ważną postacią dla klubu jest Grosicki.

W piątek dojdzie do spotkania Grosickiego z Haditaghim oraz CEO Pogoni, Tanem Kesslerem. Omawiana będzie pierwsza propozycja klubu, lecz trudno zakładać, że negocjacje zakończą się na jednym spotkaniu. Obie strony deklarują chęć porozumienia, ale rozmowy mogą potrwać.

Według Meczyki.pl sam Grosicki chciałby pozostać w Szczecinie. Jeśli jednak nie dojdzie do szybkiego porozumienia, skrzydłowy rozważy inne oferty. Zainteresowanie wykazywał m.in. Widzew Łódź. W grę wchodzi nawet odejście już zimą, pod warunkiem że zgodę wyrazi Pogoń.

