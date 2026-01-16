Grosicki naciska na władze Pogoni. Liczy na ten transfer

Pogoń Szczecin poinformowała o letnim transferze Patryka Dziczka, choć stara się sprowadzić go już teraz. Kamil Grosicki wierzy, że ten ruch się powiedzie. Piłkarza Piasta ocenił w wywiadzie na kanale "Meczyki".

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń musi o niego powalczyć. Grosicki na to liczy

Pogoń Szczecin ma za sobą rozczarowującą rundę i duże nadzieje na poprawę wiosną. Aktualnie zespół przygotowuje się do wznowienia rozgrywek. Władze z kolei pracują nad kolejnymi transferami – do ekipy dołączyli już Karol Angielski oraz Kellyn Acosta. Ponadto, potwierdzono letni transfer Patryka Dziczka, któremu wraz z końcem sezonu wygaśnie umowa z Piastem Gliwice.

To duże wzmocnienie, choć Pogoń postara się, aby zasilił drużynę już tej zimy. Piast otrzymał już ofertę w wysokości miliona złotych, procentów od kolejnego transferu oraz wypożyczenia jednego z piłkarzy. Dogadać się nie udało, ale Portowcy będą kontynuować działania w tym kierunku.

Kamil Grosicki chwali klub za sprowadzenie Dziczka i wierzy, że będzie mógł występować u jego boku już w drugiej części tego sezonu. Kapitan Pogoni naciska na włodarzy.

– Na pewno widać było ten balans między zawodnikami z Polski i zagranicznymi. Ale teraz dochodzą do nas kolejni zawodnicy z Polski. Przyszedł Karol Angielski, w perspektywie czasu przyjdzie Patryk Dziczek. Cieszę się, bo to bardzo dobry zawodnik Mam nadzieję, że prezes zrobi wszystko, żeby Patryk przyszedł do nas już teraz. Takiego zawodnika potrzebujemy, tak doświadczonego na poziomie Ekstraklasy, miał też swoje mecze w reprezentacji. To bardzo dobry transfer. Brakuje nam takiego gracza – przekazał Grosicki w wywiadzie na kanale „Meczyki”.