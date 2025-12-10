Grealish wybrał przyszły klub. Man City go sprzeda

Jack Grealish nie ma zamiaru kontynuować kariery w Manchesterze City. Anglik jest wypożyczony do Evertonu i właśnie tam chciałby trafić na stałe - poinformował Football Insider.

Jack Grealish

Grealish wybrał Everton. Tam chce zostać na dłużej

Jack Grealish nie widzi już swojej przyszłości w Manchesterze City. 30-letni skrzydłowy jest zdecydowany na stały transfer do Evertonu, gdzie obecnie występuje na zasadzie wypożyczenia. Anglik czuje się na Goodison Park znakomicie i wszystko wskazuje na to, że jego powrót na Etihad jest już definitywnie wykluczony.

Grealish od początku sezonu 2025/26 jest jednym z wyróżniających się piłkarzy Evertonu. David Moyes szybko odbudował jego formę, a sam zawodnik wyraźnie odżył po trudnym okresie w Manchesterze City. Źródła zbliżone do piłkarza podkreślają, że Grealish „ma oczy otwarte tylko na Everton” i nie bierze pod uwagę żadnej innej opcji na przyszłość.

The Toffees mają zapis w umowie pozwalający wykupić zawodnika po sezonie za około 50 milionów funtów. Pojawiają się też informacje, że w określonych okolicznościach cena mogłaby spaść nawet do 30 milionów. Niezależnie od ostatecznej kwoty, to właśnie klub z Liverpoolu jest dziś na najlepszej pozycji negocjacyjnej i trzyma wszystkie karty w ręku.

W Manchesterze City temat jego powrotu jest już zamknięty. Władze klubu koncentrują się raczej na znalezieniu definitywnego rozwiązania i trwałego rozstania z piłkarzem. Tymczasem Grealish nie tylko dobrze prezentuje się na boisku, ale też imponuje statystykami. Jest w czołówce całej Premier League pod względem kluczowych podań, ustępując jedynie Bruno Fernandesowi i Jeremy’emu Doku.