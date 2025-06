SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish

Jack Grealish wystawiony na sprzedaż. Man City oczekuje fortuny

W ostatnim sezonie Jack Grealish nie był ważną postacią Manchesteru City, który po raz pierwszy od wielu lat zakończył kampanię bez żadnego trofeum na koncie. Wszystko wskazuje na to, że 29-letni skrzydłowy odejdzie z drużyny Obywateli w trakcie nadchodzącego wielkimi krokami letniego okienka transferowego. Trener ekipy The Citizens – Pep Guardiola – powiadomił już swojego podopiecznego, że nie poleci on do Stanów Zjednoczonych na tegoroczne Klubowe Mistrzostwa Świata.

Decyzja hiszpańskiego szkoleniowca jest równoznaczna z wystawieniem 39-krotnego reprezentanta Anglii na listę transferową. Jak podaje brytyjski dziennik „The Sun”, Manchester City wycenił swojego zawodnika, za którego oczekuje ogromnych pieniędzy. Mowa bowiem o 60 milionach funtów, które włodarzom z Etihad Stadium może być trudno uzyskać ze sprzedaży urodzonego w Birmingham piłkarza. Nie da się ukryć, że w ostatnich latach wartość rynkowa Jacka Grealisha drastycznie spadła.

Sytuacji angielskiego skrzydłowego przyglądają się takie ekipy jak m.in. AC Milan, Newcastle United czy Tottenham Hotspur. Jack Grealish występuje w barwach zespołu Obywateli od sierpnia 2021 roku, kiedy przeprowadził się na Etihad Stadium za aż 117,5 miliona euro z Aston Villi. 29-latek jest wychowankiem zespołu The Villans, z którego wypłynął na szerokie piłkarskie wody. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia doświadczonego piłkarza na 28 milionów euro.