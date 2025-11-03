Gra z Piątkiem w Katarze. Został zaproponowany do Juventusu

21:53, 3. listopada 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Mirko Di Natale

Juventus otrzymał możliwość podpisania kontraktu z Marco Verrattim. Aktualnie mistrz Europy z 2021 roku gra w Katarze w Al-Duhail. Jego klubowym kolegą jest Krzysztof Piątek.

Piłkarze Juventusu
Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Marco Verratti zaproponowany Juventusowi

Juventus dopiero co zmienił trenera, a już myśli o styczniowym oknie transferowym. Luciano Spalletti, który przejął stery w klubie, chce, aby zimą Turyńczycy sprowadzili nowego pomocnika. Co ciekawe włoskie media wskazały nawet konkretnego piłkarza, który odpowiada profilowi, jakiego szuka 66-letni szkoleniowiec. W grę wchodzi podpisanie kontraktu z Mistrzem Europy z 2021 roku.

Jak poinformował Mirko Di Natale w ostatnich dniach do Juventusu wpłynęła oferta podpisania kontraktu z Marco Verrattim. 32-latek został zaproponowany nie tylko Starej Damie, ale również kilku innym klubom z Serie A. Na ten moment nie doszło do żadnych konkretnych rozmów. Ponadto pojawiły się wątpliwości odnośnie jego kondycji.

Od lipca 2023 roku Verratti gra w Katarze. Najpierw bronił barw Al-Arabi, a przed sezonem 2025/2026 został piłkarzem Al-Duhail, gdzie dzieli szatnię z reprezentantem Polski – Krzysztofem Piątkiem. Ostatnio nawet asystował przy trafieniu naszego rodaka.

Co ciekawe Verratti, choć jest Włochem, nigdy nie grał w Serie A. Co prawda karierę zaczynał w Pescarze, lecz klub występował na poziomie Serie B. Z kolei od 2012 do 2023 roku był związany z Paris Saint-Germain, gdzie zagrał w 416 spotkaniach.

