Górnik Zabrze szykuje zmiany. Ci piłkarze mogą odejść zimą

Górnik Zabrze zakończył rundę jesienną i rozpoczął zimową przerwę, ale nie dla wszystkich oznacza ona spokój. Według informacji serwisu Roosevelta81.pl kilku zawodników może pożegnać się z klubem.

PressFocus Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik Zabrze przygotowuje się na odejście kilku zawodników

Górnik Zabrze ma za sobą udaną jesień i realne ambicje, by wiosną włączyć się do walki o europejskie puchary. Aby było to możliwe, klub planuje wzmocnienia. To oznacza, że kilku piłkarzy może pożegnać się z Trójkolorowymi. Oficjalnej listy transferowej nie ma, ale kierunek zmian jest czytelny, donosi Roosevelta81.pl.

Wszystko wskazuje na to, że 14-krotni mistrzowie Polski rozstaną się z Matusem Kmetem. Obrońca wróci do Minnesoty po zakończeniu wypożyczenia. Klub nie zdecydował się na wykup Słowaka, który nie spełnił oczekiwań Michala Gasparika i sztabu szkoleniowego.

Górnik Zabrze może także zakończyć współpracę z Luką Zahoviciem. Słoweniec jesienią pojawiał się na boisku rzadko i nie potrafił odnaleźć się w obecnym systemie gry. Strzelił dwa gole, ale liczby i minuty nie były satysfakcjonujące. Na pół roku przed końcem kontraktu obie strony coraz poważniej myślą o rozstaniu.

Prawdopodobnie z Roosevelta pożegna się również Gabriel Barbosa, który miał być wzmocnieniem ofensywy, lecz jego rola ograniczyła się do epizodów. Sam zawodnik nie odnalazł się w Ekstraklasie, a klub widzi w jego odejściu szansę na zwolnienie miejsca w budżecie.

Górnik Zabrze musi też zdecydować o przyszłości Theodorosa Tsirigotisa. Napastnik wypożyczony do Polonii Bytom nie wywalczył tam miejsca w składzie. Jeśli wróci do Zabrza, trudno będzie mu liczyć na regularną grę. W grę wchodzi kolejne wypożyczenie lub transfer definitywny. Osobnym tematem są Dominik Szala, Natan Dzięgielewski i Bastien Donio. W ich przypadku najbardziej realne są wypożyczenia.

Górnik jednocześnie pracuje nad wzmocnieniami. Według Goal.pl absolutnym priorytetem jest nowy napastnik. Klub rozgląda się także za lewym obrońcą, który mógłby realnie rywalizować z Erikiem Janzą. Dalsze ruchy będą zależne od odejść. Jeśli dojdzie do transferu Ousmane Sowa lub Patrika Hellebranda, Trójkolorowi poszukają ich bezpośrednich następców.

