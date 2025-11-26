Papszun chce odejść do Legii! Piłkarz Rakowa może czuć się oszukany

Marek Papszun otwarcie mówi o chęci odejścia do Legii Warszawa. Jego zachowanie jest krytykowane w mediach. Przypominana jest sytuacja Jonatana Brunesa, który latem nie dostał zgody na transfer.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Papszun mówi o tym otwarcie. Brunes nie dostał zgody na odejście

Marek Papszun podczas środowej konferencji prasowej otwarcie przyznał, że chce odejść do Legii Warszawa. Stołeczny klub wybrał go na następcę Edwarda Ioradnescu i negocjuje z Rakowem Częstochowa warunki odejścia. Problem w tym, że Medaliki nie chcą tracić trenera przed zimową przerwą i stawiają konkretne żądania. Sam Papszun chce, aby kluby jak najszybciej doszły do porozumienia, a jego słowa odbiły się szerokim echem w mediach społecznościowych.

– Na wstępie od razu powiem: Legia chce bym był jej trenerem, ja chcę być trenerem Legii. Mam nadzieję, że szybko to się rozwiąże, żebym nie musiał znowu tego mówić – przekazał, kompletnie zaskakując zebranych na konferencji dziennikarzy.

W mediach dominuje głównie krytyka zaadresowana właśnie w stronę Papszuna, który zdaniem ekspertów oraz kibiców nie zachował należytego szacunku do swoich przełożonych w Rakowie. Przypomina się również sytuacja z letniego okienka, kiedy to Jonatan Brunes chciał odejść. Jego transferem mocno interesowała się Slavia Praga, która oferowała duże pieniądze. Raków nie przyjął oferty, w konsekwencji czego napastnik tymczasowo został przesunięty do rezerw.

Brunes naciskał na odejście i został przez to ukarany. Kilka miesięcy później podobnie zachował się Papszun, który publicznie wywarł presję na Rakowie, aby ten pozwolił mu przejść do Legii Warszawa.