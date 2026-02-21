Górnik Zabrze w sobotę ogłosił ważną wiadomość. Klub bowiem rozstał się z Gabrielem Barbosą. Brazylijski napastnik został wypożyczony do końca sezonu do słowackiego Tatrana Presova.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Oficjalnie: Gabriel Barbosa został wypożyczony z Górnika Zabrze

Górnik Zabrze jest jednym z największych objawień trwającej kampanii PKO Ekstraklasy. Podopieczni Michala Gasparika zajmują czołową lokatę w tabeli i poważnie liczy się w walce o mistrzostwo Polski. Zabrzanie już w sobotę rozegrają niezwykle ważne spotkanie ligowe. Tego dnia zespół zmierzy się przed własną publicznością z Pogonią Szczecin.

Tymczasem w sobotni poranek Górnik Zabrze zaskoczył informację. Otóż klub za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony ogłosił rozstanie z Gabrielem Barbosą. Brazylijczyk kompletnie nie zdołał się przebić do pierwszej drużyny Żaboli i szansę na odbudowę kariery będzie miał na Słowacji. Napastnik został bowiem wypożyczony do Tatrana Presova.

Umowa między stronami będzie trwała do końca czerwca tego roku. Górnik Zabrze nie poinformował w komunikacie, czy Słowacy mają opcję wykupu Gabriela Barbosy. Brazylijczyk musiałby jednak wyczynić cuda na wypożyczeniu, aby polski klub miał go w planach na następny sezon. Czas pokaże, czy napastnik będzie w stanie odbudować karierę.

Gabriel Barbosa ma na koncie tylko cztery występy w pierwszej drużynie Górnika Zabrze. Wychowanek Palmeiras nie ma na koncie udziału przy strzelonym golu.