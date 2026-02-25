Ekstraklasa nabiera tempa. Górnik ogłosił ważny ruch

Górnik Zabrze po rundzie jesiennej był na wysokiej pozycji w tabeli PKO BP Ekstraklasa. Ostatnio jednak ekipa Michal Gasparik zawodziła. Pomóc ma nowy lewy defensor.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Ondrej Zmrzly zasilił Górnika Zabrze

Górnik Zabrze w trakcie minionego weekendu przegrał u siebie z Pogoń Szczecin (0:1) w PKO BP Ekstraklasie. 14-krotny mistrz Polski jest już zatem od trzech spotkań bez wygranej, notując w nich dwie porażki i remis. Tymczasem na finiszu okna transferowego zabrzanie ogłosili pozyskanie kolejnego nowego zawodnika.

„Lewy obrońca Slavia Praga, Ondrej Zmrzly, dołączył do drużyny Górnika na mocy umowy transferu czasowego do końca bieżącego sezonu. Porozumienie pomiędzy klubami zawiera opcję wykupu piłkarza” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Górnika.

26-latek ostatnio łączony był z transferami do takich klubów jak Sigma Ołomuniec czy Holstein Kiel. Ostatecznie jednak zdecydował się na ruch do ekipy z PKO BP Ekstraklasy. Dwukrotny reprezentant Czech w tym sezonie wystąpił w 13 spotkaniach. Zdobył w nich jedną bramkę i zaliczył także jedną asystę.

Tymczasem już w sobotę przed Górnikiem niezwykle ciekawe starcie. Zabrzanie zmierzą się w roli gościa z GieKSą Katowice. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:15. W pierwszym starciu między zespołami górą był Górnik (3:0). Aczkolwiek w ostatnim meczu pomiędzy drużynami na Arena Katowice lepszy był GKS, który wygrał dzięki trafieniu Filip Szymczak w doliczonym czasie gry. Katowiczanie zwyciężyli wówczas z zabrzanami po raz pierwszy od 2005 roku.