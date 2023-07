Górnik sięgnie po byłego gracza Pogoni

Konstantinos Triantafyllopoulos od 1 lipca pozostaje wolnym zawodnikiem, ale już niedługo może się to zmienić. Grek, zgodnie z doniesieniami Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl, pozostanie w PKO BP Ekstraklasie. Nowym klubem 30-latka będzie Górnik Zabrze.

IMAGO/ KRZYSZTOF CICHOMSKI / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Konstantinos Triantafyllopoulos

Górnik wzmocni obronę byłym zawodnikiem Pogoni

Konstantinos Triantafyllopoulos to były zawodnik Pogoni Szczecin. Środkowy obrońca trafił do PKO BP Ekstraklasy w lecie 2019 roku – Portowcy pozyskali go z Asterasu Tripolis. W barwach ekipy ze Szczecina były młodzieżowy reprezentant Grecji zanotował 111 spotkań.

30 czerwca dobiegł końca jego kontrakt z Pogonią i od tej pory Triantafyllopoulos pozostawał bez przynależności klubowej. Jednak już niedługo 30-latek powinien związać się z nowym pracodawcą. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że wychowanek Panathinaikosu nie opuści Polski. Umowę zaproponował mu Górnik Zabrze.

Triantafyllopoulos w poprzednim sezonie zaliczył 26 meczów, w tym 23 w rozgrywkach ligowych. Grek zapisał na swoim koncie jedną asystę, ponadto sześciokrotnie oglądał żółtą kartę, a raz został wyrzucony z boiska.