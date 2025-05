Glik otrzymał ofertę przedłużenia kontraktu. Cracovia ujawniła decyzję polskiego obrońcy

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Kamil Glik

Kamil Glik zostaje w Cracovii

Kamil Glik dołączył do Cracovii w 2023 roku z włoskiego Benevento Calcio. Umowa 37-latka obowiązywała do końca obecnego sezonu. Przyszłość byłego reprezentanta Polski nie była jasna. Jednak w ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że Glik negocjuje nowy kontrakt z krakowskim klubem.

We wtorek Cracovia oficjalnie poinformowała, że były zawodnik takich kubów jak AS Monaco czy Torino zostaje w zespole do końca przyszłego sezonu. Jego przyszłość była niepewna, ponieważ przez większość sezonu zmagał się z kontuzją.

W tym sezonie Glik wystąpił w dziewięciu spotkaniach, a od początku października nie rozegrał ani jednego meczu. Jednak negocjacje w sprawie przedłużenia umowy zakończyły się pomyślnie dla obu stron.

Jak podaje klub w swoim komunikacie, polski stoper jest jednym z liderów zespołu, który ceni go za spokój, doświadczenie i nieustępliwość. Cracovia zajmuje obecnie 6. pozycję w Ekstraklasie z dorobkiem 48 punktów. W ostatniej kolejce zmierzy się z Zagłębiem Lubin na wyjeździe.

