GKS Katowice finalizuje transfer. Padła konkretna kwota

PressFocus Na zdjęciu: Rafał Górak

Erik Jirka zasili szeregi GKS-u Katowice

GKS Katowice podczas zimowego okna transferowego ściągnął Mateusza Wdowiakowi z Zagłębia Lubin. Oprócz 29-letniego pomocnika do zespołu Rafała Góraka ma dołączyć również Erik Jirka z Piasta Gliwice. O możliwym transferze skrzydłowego jako pierwszy poinformował Kamil Bętkowski na łamach portalu Meczyki.pl.

Słowak w rundzie jesiennej pokazał się z dobrej strony w PKO BP Ekstraklasie. W 20 meczach rozegranych na wszystkich frontach zdobył pięć bramek i zanotował jedną asystę. Portal Weszło.com informuje, że Katowiczanie zapłacą za transfer skrzydłowego około 400 tysięcy euro.

Jirka wiosną sezonu 2019/20 reprezentował barwy Górnika Zabrze, a później występował w takich klubach, jak Crvena Zvezda, CD Mirandes czy Real Oviedo. Do Piasta dołączył z Viktorii Pilzno w styczniu zeszłego roku. Teraz słowacki skrzydłowy jest o krok od transferu do GKS-u.

Drużyna z Katowic walczy w tym sezonie o utrzymanie w Ekstraklasie. Po pierwszej części sezonu zajmuje 16. miejsce w tabeli z dorobkiem 20 punktów. Pierwszym meczem w nowym roku będzie starcie z Zagłębiem Lubin w 19. kolejce. GKS przygotowuje się do rundy wiosennej w Turcji. W Larze będzie przebywać do 22 stycznia.