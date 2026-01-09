GKS Katowice zbroi się przed rundą wiosenną. Do drużyny ma dołączyć Erik Jirka, czyli najlepszy strzelec Piasta Gliwice - informuje Kamil Bętkowski na łamach portalu Meczyki.pl.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Arkadiusz Reca i Erik Jirka

Jirka bliski zamiany Piasta Gliwice na GKS Katowice

GKS Katowice sfinalizował już transfer Mateusza Wdowiaka, który chwilę wcześniej rozwiązał umowę z Zagłębiem Lubin. To pierwszy zimowy ruch do ekipy Rafała Góraka, która potrzebuje wzmocnień po słabej rundzie jesiennej. Zimuje bowiem w strefie spadkowej i jest jednym z głównych kandydatów do pożegnania się z Ekstraklasą. Władze klubu dostrzegają, że kadra ma braki i nie jest wystarczająco jakościowa, dlatego nie zwlekają z działaniami na rynku transferowym.

Wdowiak to dopiero początek wzmocnień. Kamil Bętkowski na łamach portalu Meczyki.pl przekazał, że do GKS-u Katowice ma trafić również Erik Jirka. W tym przypadku mowa o czołowej postaci Piasta Gliwice, bowiem jesienią z pięcioma trafieniami na koncie był jego najlepszym strzelcem. 28-latek dołożył do tego wyniku asystę, w sumie rozgrywając 20 spotkań.

Temat jego przeprowadzki do nowego zespołu jest bardzo poważny. Jirka ma ważną umowę do 30 czerwca, ale szeregi Piasta opuści już zimą. GKS Katowice ściągnie go więc w ramach transferu gotówkowego.

Jeśli ten ruch dojdzie do skutku, dla Jirki GKS Katowice będzie trzecim polskim klubem w karierze. W 2020 roku był wypożyczony do Górnika Zabrze, a do Ekstraklasy wrócił na początku 2025 roku, wiążąc się z Piastem Gliwice. Dla tej drużyny wystąpił w sumie 36 razy.