GKS Katowice chce norweskiego skrzydłowego [NASZ NEWS]

GKS Katowice nie powiedział jeszcze ostatniego słowa na rynku transferowym. Z informacji goal.pl wynika, że śląski klub chce sprowadzić norweskiego skrzydłowego występującego w Szwecji.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Eman Markovic

Zamieni Szwecję na Polskę?

GKS Katowice średnio rozpoczął ten sezon. Klub ze Śląska przegrał w ostatniej kolejce derby z Górnikiem Zabrze aż 0:3 i po sześciu kolejkach zajmuje dopiero szesnaste miejsce. W dodatku siedemasty Piast ma tylko dwa punkty mniej, ale do rozegrania dwa zaległe spotkania.

W związku z tym w Katowicach myślą o wzmocnieniu zespołu. Ze Szwecji dotarły do nas informacje, że śląski klub zainteresował się Emanem Markoviciem. To 26-letni norweski skrzydłowy, który ma też obywatelstwo Bośni i Hercegowiny. Obecnie jest piłkarzem IFK Goeteborg.

W Bośni też grał

Swego czasu Markovic grał w reprezentacji Norwegii młodszych kategorii wiekowych, począwszy od zespołu U15, a na U21 kończąc. Uzbierał w nich 47 spotkań, w których strzelił 9 bramek. Karierę zaczynał w juniorach norweskiego Lyngdal, a w CV ma też takie drużyny jak Molde, Zrijnski Mostar, Start, Norkoepping, Sandefjord czy właśnie IFK Goeteborg.



Jego kontrakt ze szwedzkim klubem obowiązuje do grudnia tego roku, ale jest spore prawdopodobieństwo, że lada moment zamieni ligę skandynawską na polską.