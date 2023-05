PressFocus Na zdjęciu: Oliver Giroud

AC Milan szuka wzmocnień na skrzydłach

Rossoneri analizują sytuację kilku zawodników

Oliver Giroud wskazał, z kim chciałby zagrać

AC Milan szuka wzmocnień na pozycji skrzydłowego. W orbicie zainteresowań Rossonerich znaleźli się tacy zawodnicy jak: Nelson z Arsenalu, Asensio z Realu Madryt, Traorè z Wolverhampton oraz Pulisić z Chelsea. Na ruch transferowy próbuje wpłynąć Oliver Giroud, który jest fanem jednego z kandydatów.

– Myślę, że każdemu może się podobać. To wielkie nazwisko w Europie, więc to by nam pomogło. To zawodnik o wielkich umiejętnościach, z wielkim talentem. Pamiętasz go? Był wesołym chłopcem, zawsze uśmiechniętym. Dużo się z nim śmialiśmy. Nasze zrozumienie na boisku też było doskonałe, trochę jak w przypadku Edena Hazarda, chociaż grałem mniej z Christianem [Pulisiciem]. Wiedzieliśmy, jak się odnaleźć – przyznał Oliver Giroud dla CBS.