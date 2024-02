Oficjalnie: Gikiewicz wrócił do Ekstraklasy po niemal dekadzie!

To, co jeszcze kilka dni temu wydawało się niemożliwe, stało się faktem. Rafał Gikiewicz podpisał kontrakt z Widzewem Łódź. Doświadczony bramkarz ma pomóc zespołowi w utrzymaniu w PKO BP Ekstraklasie.

IMAGO / Revierfoto Na zdjęciu: Rafał Gikiewicz

Widzew Łódź poinformował o podpisaniu umowy z Rafałem Gikiewiczem

Kontrakt obowiązuje do końca sezonu, ale zawiera opcję przedłużenia współpracy

Popularny i doświadczony golkiper ma pomóc Czerwonej Armii w utrzymaniu w PKO BP Ekstraklasie. Na razie zajmuje ona 14. lokatę w tabeli

Gikiewicz uratuje Widzew? Wielki powrót do Polski

W środę doszło do transferu, o którym jeszcze całkiem niedawno nikt by nawet nie pomyślał. Widzew Łódź poinformował o zakontraktowaniu Rafała Gikiewicz.

Bramkarz podpisał półroczną umowę z opcją przedłużenia współpracy. Wszystko będzie zależeć od tego, czy Czerwona Armia zdoła utrzymać się w PKO BP Ekstraklasie. Na ten moment zajmuje ona 14. miejsce w tabeli, mając zaledwie dwa punkty przewagi nad strefą spadkową.

Rafał Gikiewicz w ostatnich latach stał się w Polsce niezwykle popularny. Bramkarz, który długie lata spędził w Niemczech publicznie apelował o powołanie do reprezentacji kraju, ale jak dotąd nie rozegrał w niej ani jednego meczu. Faktem jest jednak, że u naszych sąsiadów zasłużył sobie na wielki szacunek. Przez trzy sezony był podstawowym golkiperem Augsburga. Wcześniej bronił barw Unionu Berlin, z którym wywalczył też awans z drugiej do pierwszej ligi. Ostatnie pół roku spędził w tureckim MKE Ankaragucu. Tam jednak nie zdołał przebić się do pierwszego składu i rozegrał zaledwie siedem spotkań, licząc wszystkie fronty.

Dla 36-latka to powrót do ojczyzny po ponad dekadzie. Latem 2014 roku opuścił Śląsk Wrocław, przenosząc się do Eintrachtu Brunszwik. Wcześniej reprezentował barwy, między innymi, Jagiellonii Białystok czy Stomilu Olsztyn.

